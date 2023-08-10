В "Одноклассниках" появилась витрина поздравлений

Новый сервис находится в разделе "Праздники"

"Одноклассники" запустили витрину поздравлений, сообщили в пресс-службе соцсети.

"Социальная сеть "Одноклассники" запустила витрину поздравлений. Теперь пользователи могут оставлять текстовые пожелания на открытой витрине, присоединяться к уже опубликованным поздравлениям или планировать их заранее", - говорится в сообщении.

Новый сервис находится в разделе "Праздники". Поздравление будет отображаться не только на витрине, но и в ленте пользователя. Можно настроить отложенную отправку на необходимую дату.

Функция уже доступна в приложении соцсети на Android и вскоре появится на iOS.