10 августа, 09:24

В "Одноклассниках" появилась витрина поздравлений

Новый сервис находится в разделе "Праздники"

"Одноклассники" запустили витрину поздравлений, сообщили в пресс-службе соцсети.  

"Социальная сеть "Одноклассники" запустила витрину поздравлений. Теперь пользователи могут оставлять текстовые пожелания на открытой витрине, присоединяться к уже опубликованным поздравлениям или планировать их заранее", - говорится в сообщении.

Новый сервис находится в разделе "Праздники". Поздравление будет отображаться не только на витрине, но и в ленте пользователя. Можно настроить отложенную отправку на необходимую дату. 

Функция уже доступна в приложении соцсети на Android и вскоре появится на iOS. 

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