Сгоревший во Франции центр для инвалидов не соответствовал нормам пожарной безопасности

Как сообщила зампрокурора коммуны Кольмар Натали Кильвассер, в здании были установлены датчики дыма, "но их было недостаточно для такого типа строений"

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Центр для людей с ограниченными возможностями в коммуне Винценхайм на востоке Франции (департамент Верхний Рейн), где в результате пожара погибли 11 человек, не соответствовал требованиям к пожарной безопасности. Об этом сообщила заместитель прокурора коммуны Кольмар Натали Кильвассер.

"Центр не прошел обязательную проверку комиссии по безопасности и не располагал характеристиками, необходимыми для приема людей", - приводит ее слова агентство AFP.

По словам зампрокурора, в здании были установлены датчики дыма, "но их было недостаточно для такого типа строений". Следователям пока не удалось установить, был ли центр оборудован огнетушителями, добавила она.

Сигнал о возгорании поступил 9 августа утром. Дом, в котором произошел пожар, располагался рядом с терапевтическим институтом "Ла-Форж". Одноименная ассоциация арендовала его для оказания помощи людям с ограниченными возможностями. Для тушения огня были задействованы около 80 пожарных и спасателей. Погибли 11 человек.