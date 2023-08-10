В РПЦ назвали незаконным решение киевского суда по расторжению договора аренды лавры с УПЦ

Как заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, нет надежд, что это "неправомерное деяние" будет осуждено международными организациями

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Решение украинского суда по расторжению договора аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью (УПЦ) является противозаконным. Это спровоцирует новый виток противостояния между властями Украины и верующими, такое мнение высказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Ранее Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение с канонической УПЦ договора аренды Киево-Печерской лавры. Таким образом, суд отказал в удовлетворении исковых требований УПЦ.

"Это очередное противозаконное решение, которых в последнее время, к сожалению, становится все больше. Оно, очевидно, направлено не только на изгнание монахов Киево-Печерской лавры из родных для них стен, но преследует более масштабные цели - полного уничтожения канонической Украинской православной церкви", - написал Легойда.

По его мнению, нет надежд, что это "очередное неправомерное деяние" властей Украины будет замечено и осуждено международными организациями. Легойда считает, что, скорее всего, решение будет в очередной раз проигнорировано.

"С уверенностью можно говорить лишь о том, что попытка принудительного выселения монахов канонической церкви из Киево-Печерской лавры спровоцирует новый виток противостояния между украинскими властями и верующими и дальнейший раскол общества", - подытожил Легойда.

В марте этого года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра", на территории которого расположен монастырь, в одностороннем порядке разорвал договор аренды и потребовал от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. Еще до его решения Министерство культуры Украины направило в УПЦ письмо с требованием к монахам освободить корпуса лавры.