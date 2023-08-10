В Адлере досрочно завершили ремонт поврежденного оползнем водовода

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что подвоз воды населению будет продолжаться

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Ремонт водовода, поврежденного оползнем в Адлере, завершен, начато наполнение системы. Об этом мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил в Telegram-канале.

"Ремонт водовода в Адлере завершен, в эти минуты запустили водозабор на Мзымте и начинаем наполнять систему. Вода будет приходить в дома постепенно по микрорайонам, так избежим гидроудара и возможных повреждений. Полностью водоснабжение на всех отдаленных территориях восстановится в течение суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подвоз воды населению на это время будет продолжаться.

О повреждении магистрального водовода на улице Ленина сообщалось накануне, он обеспечивает водоснабжением три района курорта. Завершить восстановительные работы планировалось к обеду 10 августа, окончательно стабилизировать давление в системе - к обеду 11 августа.