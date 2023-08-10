ВЦИОМ сообщил, что более 80% жителей Тюменской области чувствуют себя счастливыми

Источником счастья тюменцы чаще всего называли семью и ее благополучие

ТЮМЕНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Большинство жителей юга Тюменской области считают себя счастливыми - 83%. Такие данные опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

"В ходе опроса большинство жителей юга Тюменской области ответили, что они счастливы - 83%, в том числе каждый пятый сообщил об этом с полной уверенностью - 19%. Доля счастливых граждан одинакова высока среди жителей областного центра - 83%, малых городов юга области - 86% и сельских районов - 84%. При этом среди горожан уровень абсолютного счастья ощутимо выше - 34%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что источником счастья тюменцы чаще всего называли семью и ее благополучие (55%). На втором месте наличие детей (45%), на третьем - здоровье и жизнь близких (38%).

Также в сообщении указано, что уровень доверия жителей тюменской области действующему губернатору Александру Моору составляет 80%, одобряют его деятельность 78% опрошенных. Абсолютное большинство жителей Тюменской области, а именно 85%, оценивают деятельность губернатора как эффективную. За последний год оценка жителями общественно-политической ситуации в регионе улучшилась на шесть подпунктов - 69% опрошенных назвали ситуацию стабильной и относительно спокойной.

Исследование Всероссийский центра изучения общественного мнения было посвящено анализу социально-политической ситуации на юге Тюменской области. Телефонный опрос и опрос методом личного интервью проводились с 1 июня по 1 августа 2023 года, в них приняли участие 2 701 житель юга Тюменской области в возрасте 18 лет и старше.