В Кызыле ввели запрет на продажу алкоголя в дни праздника животноводов

По данным мэрии, на улицах города также увеличится число экипажей полиции, рейдовых групп, а в местах массовых гуляний установят металлодетекторы

ТАСС, 10 августа. Продажу алкоголя в магазинах Кызыла в Туве запретили с 13 по 15 августа в дни национального праздника животноводов. Об этом ТАСС в четверг сообщили в мэрии Кызыла.

"С 13 по 15 августа в дни праздника животноводов в Кызыле запрещено продавать спиртосодержащие напитки", - пояснили в мэрии.

По данным мэрии, в дни праздника на улицах Кызыла увеличится число экипажей полиции, рейдовых групп, а в местах массовых гуляний установят металлодетекторы.

Национальный тувинский праздник Наадым проходит в августе. В дни празднования чествуют животноводов республики, проходят ярмарки, концерты, спортивные турниры. Тува занимает первое место в Сибири по поголовью мелкого рогатого скота.