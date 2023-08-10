Проект "Город заданий" приглашает рассказать о необычных площадках для регистрации брака

За рассказ о площадке будет начислено 180 городских баллов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Москвичам в проекте "Город заданий" предлагают поделиться личными впечатлениями от необычных локаций, в которых можно заключить брак. Среди них - Останкинская телебашня, Северный речной вокзал, гостиница "Националь", вестибюль станции метро "Маяковская", "Москвариум", сообщается на портале мэра Москвы.

"Проект "Город заданий" подготовил новые задания, связанные с площадками проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". За выполнение будет начислено 180 городских баллов. Для этого нужно выбрать одну-три площадки и написать о них небольшой рассказ, связанный с личными впечатлениями от того или иного места. Его необходимо опубликовать в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" с метками #ЗАГС и #ГородЗаданий", - говорится в сообщении.

В карточке задания должен быть прикреплен скриншот поста. Полный перечень условий доступен на сайте проекта.

"Мы будем рады, если больше людей узнают о проекте и решат связать себя узами брака в самых красивых местах Москвы. Кроме того, в свадебном сезоне 2023 года мы предложили молодоженам новый формат церемонии с исполнением свадебного танца, а совсем скоро, в красивую дату 23 августа 2023 года, на Московском урбанистическом форуме пройдут торжественные церемонии бракосочетания, где главным сюрпризом для молодоженов будут звездные ведущие, а после официальной части пары приглашаются на бал влюбленных, в нем примут участие 150 пар", - приводятся слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

Полученные баллы можно обменять на товары для дома, одежду, сертификаты в магазины и рестораны, билеты на мероприятия на сайте "Миллион призов" или направить на благотворительность.