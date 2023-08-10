В Москве в Музее космонавтики 19 августа пройдет выставка-пристройство собак из приютов

Более пяти городских приютов отобрали по несколько собак, похожих на Белку, Стрелку, Кусачку, Звездочку и других из первого собачьего отряда космонавтов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 20 собак из городских приютов представят 19 августа на уличной площадке на выставке перед Музеем космонавтики в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Благотворительная акция "Космос в каждый дом" будет приурочена к полету 19 августа 1960 года первых собак-космонавтов Белки и Стрелки. "19 августа на территории парка "Аллея героев космоса" начнет свою работу выставка-пристройство "космических" собак - жителей городских приютов, похожих на знаменитых пушистых покорителей космоса", - рассказали в пресс-службе.

С 12:00 до 18:00 посетители выставки смогут познакомиться с историей подготовки четвероногих космонавтов, узнать о работе приютов, провести время с потенциальным питомцем и забрать его домой. В акции участвуют более пяти городских приютов, каждый из которых отобрал по несколько собак, похожих на Белку, Стрелку, Кусачку, Звездочку и других из первого собачьего отряда космонавтов.

"Специально к событию перед входом в музей начнет свою работу уличная планшетная выставка, посвященная историям самых отважных собак из космического отряда. Выставка соберет редкие фотографии пушистых испытателей из коллекции музея, а также раскроет интересные факты их полета. Вход на выставку свободный", - добавили в пресс-службе.