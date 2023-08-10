Санавиация в Подмосковье выполнила более 460 вылетов с начала года

Было эвакуировано 458 человек, в том числе 302 ребенка

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 460 вылетов выполнила с начала года санитарная авиация в Московской области. Она применяется для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Вертолеты санавиации используются для срочной транспортировки пациентов в медицинские учреждения. Это особенно важно в условиях сильной загруженности дорог и большой удаленности стационара от места происшествия. Благодаря системе "Ночной старт", вылеты осуществляются даже в темное время суток. С начала года санавиация совершила 462 вылета. Было эвакуировано 458 человек, в том числе 302 ребенка", - привели в пресс-службе слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве уточнили, что в составе авиамедицинских бригад работают высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы - в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.