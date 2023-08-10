В Уссурийске обнаружили африканскую чуму свиней

По данным правительства, на территории Приморского края действуют три очага вируса

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали вирус африканской чумы свиней (АЧС) в селе Борисовка Уссурийского городского округа Приморского края, сообщает пресс-служба правительства региона. В личном хозяйстве введен карантин.

"Африканскую чуму свиней обнаружили в уссурийском селе Борисовка. В хозяйстве введен карантин, в зоне АЧС работает контрольно-пропускной пункт", - говорится в сообщении.

По данным правительства, на территории Приморского края действуют три очага африканской чумы свиней - в личном подсобном хозяйстве уссурийского села Борисовка и на двух свинокомплексах в Михайловском районе.

АЧС (болезнь Монтгомери) впервые зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству. Из-за последствий вируса власти Приморья в январе ввели запрет на все виды охоты на кабана в регионе до 2025 года, так как кабан является пищей для амурского тигра, и дальнейшее снижение численности кабана может негативно сказаться на популяции этого хищника.