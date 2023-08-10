В аппарате омбудсмена Грузии сообщили об ухудшении здоровья Саакашвили

Как указали специалисты, у экс-президента наблюдается снижение лейкоцитов в крови

ТБИЛИСИ, 10 августа. /ТАСС/. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили продолжает ухудшаться. Об этом говорится в заключении экспертов аппарата омбудсмена Грузии.

"Группа экспертов считает, что в целом сохраняется постепенная медленная динамика в сторону ухудшения, что, к сожалению, совершенно логично в контексте предыдущих заключений, сделанных группой", - говорится в сообщении.

Как указали специалисты, которым предоставила медицинские данные клиника "Вивамед", где находится Саакашвили, у него наблюдается снижение лейкоцитов в крови. Это связывают с проблемами костного мозга. Эксперты подчеркивают, что не имеют особых замечаний к процессу лечения экс-президента в клинике. "Продолжается симптоматическое лечение, что с их стороны представляет прагматичный подход", - отмечают специалисты.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.