"Ведомости" сообщили о высоком спросе на труд осужденных у коммерческих организаций в РФ

По данным издания, более 26 тыс. заключенных привлекаются к принудительным работам в 1 700 коммерческих организациях

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Труд осужденных к принудительным работам пользуется большим спросом у коммерческих организаций в РФ. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

"Проблем с трудоустройством осужденных к принудительным работам не возникает. Труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей - по итогам 2022 года охват трудом таких осужденных составил 99%", - сообщили в ведомстве.

Как пишет издание, более 26 тыс. заключенных привлекаются к принудительным работам в 1 700 коммерческих организациях. Кроме того, в такие организации устроены еще несколько тысяч осужденных, которые отбывают наказание в колониях-поселениях.

Такая практика, как пояснили во ФСИН "Ведомостям", расширяется и становится эффективным инструментом устранения дефицита трудовых ресурсов. В ведомстве добавили, что осужденных в зависимости от имеющейся специальности привлекают к труду в сферах строительства, сельского хозяйства, пищевого производства, легкой промышленности, машиностроении и других.

В ведомстве подчеркнули, что не рассматривают использование труда заключенных как способ получения прибыли, а видят в этом средство исправления и элемент трудового воспитания и профессионального обучения.

Как заметили во ФСИН, осужденные к принудительным работам являются постоянной и дисциплинированной рабочей силой, которая находится под наблюдением сотрудников уголовно-исполнительной системы.