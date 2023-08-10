В Москве зимний сад откроется в арке главного входа в Парк Горького

Также в зимнем саду планируется бесплатная образовательная программа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Впервые в этом летнем сезоне в арке главного входа, на третьем этаже правого пилона, для посетителей откроется зимний сад Парка Горького. Это новое зеленое пространство с большим выбором растений, сообщили в пресс-службе парка.

"Атмосферная и функциональная экосистема разместится под крышей главной архитектурной доминанты парка. Теперь посетители парка смогут самостоятельно создать домашний сад из предложенных растений. Сотрудники оранжереи помогут составить цветочный ансамбль для озеленения квартиры и украшения интерьера: расскажут об уходе за теми растениями парка, которые можно будет приобрести и выращивать в домашних условиях. Также внутри будут оформлены фотозоны", - значится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, новое пространство в арке главного входа - это еще и своеобразная отсылка к биографии и увлечениям писателя Максима Горького, 155-летие со дня рождения которого отмечается в этом году

"Горький очень любил цветы - они были и его большой страстью, и хобби. Доказательства этому можно найти в книге воспоминаний первого директора парка Бетти Глан "Праздник всегда с нами". На даче в Горках писатель обустроил свою небольшую оранжерею, где выращивались как сезонные, так и многолетние растения. В 1934 году Максим Горький впервые побывал в Парке Горького и по достоинству оценил его цветочные композиции. <...> Позже садоводы парка обменивались с писателем интересными экземплярами и делились редкой рассадой", - отмечается в пресс-релизе.

Также в зимнем саду планируется бесплатная образовательная программа. Специалисты будут регулярно проводить лекции о тонкостях домашнего растениеводства. В оранжерее пройдут занятия по декорированию растений, плетению венков, созданию гипсовых отпечатков с сухоцветами или памятной цифрой 95 - в честь дня рождения Парка Горького. На мастер-классах дети вместе с родителями смогут создавать супергероев, используя самозатвердевающий пластилин. На первом этаже арки планируется создать зеленую инсталляцию с использованием цветов, которые можно было найти в небольшой оранжерее Максима Горького.