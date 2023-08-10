Литва за первое полугодие выдала более 86 тыс. временных видов на жительство

Это на 25% больше, чем во втором полугодии 2022 года

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Более 86 тыс. временных видов на жительство (ВНЖ) было выдано Литвой в течение первых шести месяцев текущего года. Об этом сообщил департамент миграции балтийской республики.

"Всего в первом полугодии выдано 86,4 тыс. временных видов на жительство. Это на 25% больше, чем во втором полугодии 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отметило миграционное ведомство, около половины документов оформлены на основе механизма временной охраны, применяемого к военным беженцам. "Больше всего видов на жительство - свыше 51 тыс. - выдано гражданам Украины, в том числе более 42 тыс. как беженцам", - пояснила миграционная служба.

Гражданам Белоруссии за первые шесть месяцев выдано около 19,5 тыс. ВНЖ, россиянам - 2,4 тыс.