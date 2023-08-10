В Испании объявили погодное предупреждение из-за 45-градусной жары

На фоне экстремальной жары в стране также было объявлено предупреждение об очень высоком риске возникновения лесных пожаров

МАДРИД, 10 августа. /ТАСС/. Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде во многих регионах страны из-за экстремальной жары.

Ведомство повысило уровень тревоги в большинстве провинций до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Кроме того, в автономных сообществах Валенсия и Мурсия уровень повышен до максимального - красного (чрезвычайная опасность).

Согласно прогнозам, температура воздуха может превысить 45 градусов. Предупреждение о неблагоприятной погоде объявлено на ближайшие несколько дней. В Мадриде столбик термометра может подняться до 37 градусов.

На фоне экстремальной жары в стране также было объявлено предупреждение об очень высоком риске возникновения лесных пожаров.

В 2021 году в Испании был зафиксирован температурный рекорд. В августе в населенном пункте Ла-Рамбла на юге страны столбик термометра достиг отметки 47,6 градуса.