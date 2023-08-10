Луганские медики с начала года получили специальные соцвыплаты более чем на 380 млн рублей

Их получателями стали почти 9,5 тыс. медиков

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Работники медицинских учреждений Луганской Народной Республики (ЛНР) с начала года получили специальные социальные выплаты на сумму более 380 млн рублей. Их получателями стали почти 9,5 тыс. медиков, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

"Отделение Социального фонда России по ЛНР назначило 9 491 медицинскому работнику специальную социальную выплату. <…> С 1 января 2023 года общая сумма выплаты превысила 381 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мера поддержки активно перечисляется специалистам в области здравоохранения во всех городах и районах республики. Размер социальной выплаты составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и места работы.

В январе премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские медики, работающие по дефицитным специальностям, в наступившем году будут получать ежемесячные социальные выплаты. По словам президента Владимира Путина, размер дополнительных выплат медицинским работникам не должен зависеть от региона России.