В Ставропольском крае изымут около 2 тыс. свиней из-за АЧС

Глава Туркменского округа Геннадий Ефимов сообщил, что владельцам животных будет компенсирована их стоимость

СТАВРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. свиней и поросят будут изъяты у населения в Туркменском округе Ставрополья после выявления очагов африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщил глава округа Геннадий Ефимов в своем Telegram-канале.

"Все поголовье осмотрено. Около 2 тыс. голов находится на территории, из них 700 примерно голов взрослого поголовья. <…> Все поголовье будет уничтожаться обескровленным способом с помощью ветеринарных препаратов и затем ликвидироваться. Это непростая задача для нас, на территории нет специализированных весов, техники и так далее. Будем обращаться в краевые структуры", - сказал он в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.

Ефимов отметил, что владельцам животных будет компенсирована их стоимость. Два очага АЧС были обнаружены в селе Овощи. По сообщению краевого управления ветеринарии, на свалке возле населенного пункта нашли трупы животных. После исследований была подтверждена африканская чума свиней.

В селе введен режим чрезвычайной ситуации локального характера и карантин, выставлены контрольно-пропускные посты. На территории запрещены вывоз и продажа свиней.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней, зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни.