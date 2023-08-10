В Москве объявили победителей молодежной акселерационной программы "Округа. Вузы"

По результатам голосования отобрали 11 проектов для разных округов города

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Лучшие проекты участников акселерационной программы "Округа. Вузы" назвали в Москве, были отобраны 11 идей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Уточняется, что летом студенты прорабатывали уникальные технологичные, творческие, патриотические, туристические и спортивные проекты для города. В результате эксперты определили 22 самые интересные идеи, которые были вынесены на голосование в проекте "Активный гражданин".

"По результатам голосования отобрано 11 проектов для разных округов столицы. Их авторы получат поддержку при реализации своих идей. Еще один проект - "Интерактивные квест-экскурсии по районам Москвы" - удостоен гран-при. Он войдет в линейку познавательных городских программ для молодежи", - приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что больше всего голосов набрал проект "Экопруд Лосиноостровский", предлагающий мероприятия по экологическому воспитанию. Авторы другого - "Настоящее прошлое" - планируют провести иммерсивные представления на исторические темы. В рамках проекта "Твое кино" запустят школу мобильного кино. Ее участники будут снимать культурные события столицы на ручную камеру или смартфон и затем создавать ролики.