Эксперт считает, что рекорд по числу голосующих онлайн россиян может быть побит в сентябре

Предыдущий рекордный показатель был немногим больше 600 тыс. заявок, отметил сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Новый рекорд по числу желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе ожидается к сентябрьским выборам в России. Такое мнение высказал сопредседатель Координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием, IТ-эксперт Олег Артамонов.

"На вчерашнее утро было 450 тыс. заявок на участие в электронном голосовании на федеральной платформе ДЭГ. Можно ожидать, что к выборам будет поставлен новый рекорд на федеральной платформе. Предыдущий рекорд был немногим больше 600 тыс. заявок в 2021 году", - сказал Артамонов в ходе церемонии подписания соглашений с политическими партиями по вопросам независимого наблюдения на предстоящем едином дне голосования.

Артамонов напомнил, что в этом году электронное голосование будет организовано на федеральной платформе в 24 регионах (в Москве - на собственных ресурсах). "В следующем году к ДЭГ подключатся до 30 регионов. Доля избирателей в регионах, которые хотят участвовать в ДЭГ, тоже растет", - отметил Артамонов.

В связи с этим, по его словам, остро стоит проблема наблюдения за ДЭГ. "Федеральная система ДЭГ спроектирована таким образом, что эффективное наблюдение, которое обеспечивает прозрачность системы, не оставляет сомнений ни на каком этапе ее работы: ни в голосовании, ни при приеме бюллетеней, ни в подведении итогов", - сказал Артамонов, подчеркнув, что эффективное наблюдение за ДЭГ возможно.

"Оно состоит в подготовке наблюдателей, которые смогут вынести объективно обоснованный вердикт о том, как нам относиться к результатам электронного голосования на этих выборах: что изменить, что еще сделать", - отметил Артамонов. Он напомнил, что в ОП РФ подготовили единый стандарт общественного наблюдения за электронным голосованием. "Это 63 пункта, которые мы, эксперты, считаем обязательными для соблюдения при электронном голосовании и достаточными, чтобы сделать вывод о прозрачности и достоверности голосования", - сказал Артамонов. По его словам, этот документ может стать базовым для работы наблюдателей, проверки соответствия каждого голосования критериям прозрачности.

В свою очередь сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев добавил, что этот вариант единого стандарта наблюдения за ДЭГ не последний, он будет дополняться так же, как и золотой стандарт по общественному контролю на избирательных участках. "Мы будем из года в год дополнять. Если есть мысли, предложения - мы будем апробировать. В следующем году у нас крайне важные выборы, и, конечно, для нас очень важно и взаимодействие с партиями в плане обмена мнениями. Многое, что вошло в стандарт, было предложено и партиями",- сказал Григорьев, обращаясь к представителям политических объединений.

О выборах

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

ДЭГ будет применено в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые. Электронное голосование планируется задействовать на более чем 300 выборах федерального, регионального и местного значения в пяти часовых поясах от Камчатки до Калининграда.