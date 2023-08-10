10 августа, 10:27

Собянин сообщил о росте числа электромобилей в Москве в 20 раз за восемь лет

По словам мэра Москвы, в городе около 3,2 тыс. зарядных станций для электромобилей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Количество электромобилей в столице за восемь лет выросло в 20 раз. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Развитие электротранспорта - важнейший фактор улучшения экологической ситуации в Москве. За последние 8 лет количество зарегистрированных в городе электромобилей выросло примерно в 20 раз", - написал мэр.

Он отметил, что чем больше в столице пользуются электротранспортом, тем лучше экологическая ситуация. "Поэтому мы помогаем владельцам таких машин. Например, они освобождены от транспортного налога и могут бесплатно пользоваться городскими парковками", - добавил Собянин.

По его словам, в Москве около 3,2 тыс. зарядных станций для электромобилей, из них больше 200 установлены в рамках программы "Энергия Москвы". "Дополнительно на улицах города установим 250 новых ЭЗС, у которых есть очевидное преимущество - быстрая зарядка", - заключил мэр. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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