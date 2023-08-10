10 августа, 10:29,
обновлено 10 августа, 10:31

Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туробмен

Николай Михальченко/ ТАСС
© Николай Михальченко/ ТАСС

Глава МЭР Максим Решетников отметил, что перед отраслью стоит задача вернуться на доковидные параметры по въездному турпотоку и заместить выпавший турпоток из недружественных стран

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россия направила Индии предложение о запуске безвизового группового туробмена между странами. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Сейчас с Китаем (запустили безвизовый туробмен - прим. ТАСС). Дальше у нас Индия. <…> Мы направили туда предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять", - сказал он.

Министр отметил, что перед отраслью стоит задача вернуться на доковидные параметры по въездному турпотоку и заместить выпавший турпоток из недружественных стран.

С 1 августа Россия и Китай готовы на взаимной основе принимать группы туристов в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах. Кроме того, с 1 августа запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном. 10 августа ожидается прибытие в Россию первой после пандемии группы китайских туристов в рамках безвизового туробмена. 

Теги:
ИндияРоссияРешетников, Максим Геннадьевич
© Информационное агентство ТАСС
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