Движение автобусов Геническ - Симферополь возобновили через Армянск

В Минтрансе региона сообщили, что стоимость проезда увеличилась

ГЕНИЧЕСК, 10 августа. /ТАСС/. Движение автобусов по маршруту Симферополь - Геническ, приостановленное ранее после ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чонгарскому мосту в Херсонской области, с четверга возобновилось через Армянск, сообщил в своем Telegram-канале Минтранс региона.

"С 10 августа возобновилось автобусное движение по маршруту Геническ - Симферополь. Оно осуществляется из Геническа через Армянск. Перевозки ежедневные", - говорится в сообщении.

Стоимость проезда увеличилась, до Джанкоя пассажир платит 1 тыс. рублей, до Симферополя - 1,4 тыс. рублей. Ранее стоимость проезда от Геническа до Джанкоя составляла 700 рублей, от Геническа до Симферополя - 1,2 тыс. рублей

Также отмечается, что время следования автобусов по маршруту Скадовск - Симферополь остается без изменений.

Движение автобусов Симферополь - Геническ было приостановлено до восстановления Чонгарского моста в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа нанесли удар по автомобильному мосту через пролив Тонкий в районе излюбленного у туристов пляжа в курортном районе Херсонской области, пострадал мирный житель, возник пожар на газопроводе. Важного военного значения мост не имеет. Помимо этого, ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар. Второй раз за лето пришлось приостанавливать движение по автомобильной дороге, ведущей к АПП "Джанкой" на границе с Крымом. Сейчас весь транспортный поток, следующий по сухопутному коридору на полуостров через новые регионы России, перенаправили через АПП "Армянск". Время в пути для водителей увеличилось примерно на три часа.