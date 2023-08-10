Семерых из 12 пострадавших в аварии в Гагре выписали из стационара

В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем 8 августа погибли два человека

СУХУМ, 10 августа. /ТАСС/. Семерых из 12 пострадавших в результате автоаварии в Гагрском районе выписали из стационара. Об этом сообщили ТАСС в минздраве республики.

"Из Гагрской больницы выписали семерых из 12 пострадавших во время аварии. Ранее в среду в Сочинскую больницу были перевезены двое пациентов с со сложными переломами. Сейчас в Гагрской больнице на стационарном лечении остаются трое пациентов, состояние одной из них после операции стабильно тяжелое, двое в травматологическом отделении, их жизнь вне опасности", - сказал сотрудник министерства.

Во вторник в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Гагрском районе погибли два человека - 66-летний житель Абхазии и 27-летняя россиянка, жительница Крыма. Еще 12 были госпитализированы с различными травмами. Ранее в пресс-службе минздрава республики уточняли, что из пострадавших в аварии двое были местными, остальные - туристами из России.