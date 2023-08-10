В СПЖ заявили о попытках сотрудников заповедника "Киево-Печерская лавра" выгнать прихожан

На его территорию в сопровождении полиции прибыла группа людей во главе с и.о. генерального директора заповедника Максимом Остапенко, сообщили в союзе

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" пытаются вытеснить прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из нескольких корпусов монастыря, чтобы опечатать помещения обители. Как сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ), на его территорию в сопровождении полиции прибыла группа людей во главе с и.о. генерального директора заповедника Максимом Остапенко.

На размещенных в Telegram-канале СПЖ видео человек, похожий на Остапенко, убеждает собравшихся прихожан не мешать работе сотрудников заповедника и пропустить их в помещения. Верующие, заблокировав проход, поют псалмы, заглушая его слова. По информации Чекмана, представители комиссии по приему-передаче имущества лавры планируют 10 августа опечатать еще четыре корпуса.

При этом 10 августа в киевском суде должно пройти рассмотрение иска музея-заповедника к УПЦ о выселении монахов. Ранее слушание несколько раз переносили.

Накануне суд в Киеве признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ, отказав ей в удовлетворении исковых требований к заповеднику. Вместе с тем выступающий в интересах церкви адвокат Никита Чекман сообщал, что это решение будет обжаловано. Как подчеркнули в юридическом отделе УПЦ, решение суда не вступило в законную силу, поэтому отсутствуют какие-либо основания для совершения действий направленных на прекращение права пользования зданиями и имуществом.