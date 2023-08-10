В Узбекистане органы МВД получили право отправлять наркоманов на принудительное лечение

В соответствии с новой редакцией закона теперь клинические обследования наркоманов могут проводиться не только в специализированных наркодиспансерах, но и других медучреждениях, имеющих профильных специалистов

ТАШКЕНТ, 10 августа. /ТАСС/. Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон о внесении поправок в действующее законодательство, в соответствии с которым органы внутренних дел Узбекистана наделяются правом отправлять наркозависимых граждан на принудительное лечение. Документ опубликован в газете "Народное слово", печатном органе парламента и правительства республики.

Ранее сообщалось, что новая редакция закона о профилактике и лечении неврологических заболеваний в январе принята Законодательной палатой, а в июне одобрена Сенатом Узбекистана.

"В закон вносятся соответствующие изменения, предусматривающие наделение органов внутренних дел полномочием по оформлению материалов о направлении на принудительное лечение лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, а также определение порядка подготовки данных материалов", - говорится в преамбуле к закону, вступившему в силу с момента официального опубликования. До этого наркозависимые могли быть направлены на лечение лишь по ходатайству наркологических учреждений и членов семей наркоманов.

В соответствии с новой редакцией закона теперь клинические обследования наркоманов могут проводиться не только в специализированных наркодиспансерах, но и других медучреждениях, имеющих профильных специалистов.

"Настоящий закон послужит расширению круга лиц, инициирующих направление на принудительное лечение лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, предупреждению совершения правонарушений и дальнейшему повышению качества и эффективности оказания наркологической помощи", - отмечается в законе.