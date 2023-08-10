Россияне рассказали об удобстве получения консульских услуг на севере Кипра

Посольство РФ 9 августа сообщило, что приступает к оказанию консульских услуг в северной части острова

НИКОСИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Российские граждане, которым были оказаны консульские услуги на севере Кипра, говорят об удобстве и огромной экономии времени. В этом убедился корреспондент ТАСС, побеседовав с первыми посетителями, пришедшими на прием в небольшой офис в северной части Никосии, где их принимали сотрудники консульского отдела посольства РФ.

"Это прежде всего удобство и огромная экономия времени. Если консульские услуги будут оказываться на регулярной основе, то это сильно облегчит жизнь россиян, проживающих на севере Кипра", - поделились своими впечатлениями супруги Татьяна и Сергей, проживающие на севере Никосии и приехавшие со своей дочерью оформлять российские загранпаспорта. Как они напомнили, чтобы оформить новый паспорт, свидетельство о рождении или свидетельство о браке, раньше нужно было приезжать в буферную зону и там на КПП "Ледра" встречаться с консульскими сотрудниками посольства, по сути, на улице. "А если у человека по каким-то причинам паспорт оказывался просроченным (так было во время пандемии, когда вводился карантин - прим. ТАСС), то пройти в буферную зону он уже просто не мог", - продолжил Сергей. "А бывали ситуации, когда при выходе из буферной зоны после получения паспорта нужно было еще просить пограничников "привязать" новый документ к действующей визе или виду на жительство. Сейчас все гораздо легче, просто сказка", - добавил собеседник.

Прием в офисе на севере Никосии был организован четко, очередей не было.

180-километровая буферная зона (зеленая линия) разделяет остров на территории проживания греческой и турецкой общин, ее контролируют Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре. Контроль осуществляется на особых условиях, так как зеленая линия не считается внешней границей Евросоюза.

Гражданин РФ, проживающий на севере острова и представившийся Антоном, рассказал, что до этого подавал документы на получение свидетельства о рождении ребенка. "Как только нам его выдали, мы сразу же подали на оформление российского гражданства и одновременно на получение загранпаспорта", - сказал он. "Чтобы попасть в буферную зону с ребенком, пока ему не выдан паспорт, нужно оформлять местное свидетельство о рождении. Сейчас, безусловно, стало намного удобнее", - добавил Антон.

"На севере Кипра проживает большая русскоязычная община. И предоставление консульских услуг - вещь просто необходимая, поскольку обращаться приходится по многим вопросам", - поделился своим мнением Алексей, приехавший в северную часть Никосии менять загранпаспорт.

Как сообщило ранее посольство России на Кипре, оно приступает к оказанию консульских услуг в северной части острова. Работа будет вестись на регулярной основе. "Данное решение, которое уже давно назрело, не имеет никакого политического подтекста. Оно продиктовано исключительно гуманитарными соображениями, заботой о наших российских соотечественниках, которые проживают в северной части Кипра", - заявил ТАСС посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков. По некоторым оценкам, на севере Кипра сегодня проживает свыше 50 тыс. россиян.