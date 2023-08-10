Участниками конкурса уличной культуры "Кардо" на Ставрополье станут около 300 иностранцев

Гранд-финал международной конкурс-премии пройдет с 17 по 20 августа

СТАВРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Около 300 иностранцев примут участие в гранд-финале международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "Кардо" на Ставрополье. Об этом сообщил журналистам министр молодежной политики региона Вячеслав Коршун.

"В прошлом году премия проводилась в Белгородской области, в этом году ее принимает город Ставрополь. Проект масштабный, более 2 тыс. участников. Это международное мероприятие, чуть менее 300 участников приедут из зарубежных стран. География разнообразнейшая - от Аргентины и Мексики до стран Азии, практически весь мир, есть страны Западной Европы", - сказал он.

Отбор участников гранд-финала проходил в течение года. Лучших будут определять среди победителей региональных этапов и онлайн-отбора. Гранд-финал пройдет с 17 по 20 августа, участниками станут около 2 тыс. человек.

"Все соревнования будут проходить на глазах горожан, гостей края. Все площадки расположены компактно в центральной части города - площадь Ленина, Александровская площадь, арт-объект "Я люблю Ставрополь" и так далее. Все площадки в открытом доступе. Соревновательные мероприятия начнутся с 18 августа", - отметил Коршун.

Лучших будут определять в 10 направлениях. Призовой фонд конкурс-премии в 2023 году превышает 3 млн рублей. Организаторами выступают АНО "Россия - страна возможностей", общественная организация уличной культуры и спорта "Улицы России", правительство Ставрополья, общественная организация "Оффбитс". Проект реализуется при поддержке Росмолодежи, Фонда президентских грантов, Общественной палаты РФ и Ассоциации волонтерских центров.