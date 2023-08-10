ВЦИОМ: пользователи соцсетей и мессенджеров в среднем тратят на них 4,5 часа в день

Согласно результатам опроса, дольше всего в сети находятся пользователи "ВКонтакте"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пользователи социальных сетей и мессенджеров ежедневно в среднем тратят на них 4,5 часа, при этом молодые люди - почти в два раза больше. Больше всего времени проводят в сети "ВКонтакте", говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которым ознакомился ТАСС.

"Регулярные пользователи социальных сетей и мессенджеров с коммуникационным функционалом ("ВКонтакте", WhatsApp, Telegram, "Одноклассники" и прочие) в среднем тратят на них 272 минуты, или 4,5 часа в день. Показатель ощутимо выше среди молодежи 18-24 лет - на обмен сообщениями, чтение ленты новостей, звонки и другие активности молодые люди в среднем тратят 493 минуты, или более восьми часов в день", - указано в материалах исследования. При этом практически ежедневно пользуются соцсетями и мессенджерами 86% опрошенных.

ВЦИОМ отмечает, что дольше всего в сети находятся пользователи "ВКонтакте" - 129 минут в сутки. Следом идут TikTok и Telegram - на них приходится в среднем по 125 и 123 минут соответственно.

По данным исследования, список самых популярных подписок среди россиян возглавляют новостные сообщества - 77%. Второе место у образовательного сегмента (41%), третье - юмористического (35%). При этом пользователи-мужчины интересуются новостями чаще, чем женская аудитория - 81% против 74% соответственно.

Несмотря на то, что в России часто пользуются соцсетями и мессенджерами, к новым сервисам соотечественники относятся настороженно. Каждый второй респондент согласился зарегистрироваться в таковых только в случае крайней необходимости - по работе и/или по рекомендации близких (51%). Около четверти предпочитают дождаться отзывов от друзей или публичных людей и только после их рекомендаций становятся пользователями новой соцсети (28%).

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проводился 22-24 июля 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.