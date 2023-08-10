В Подмосковье число участников проекта "Активное долголетие" превысило 250 тыс.

Проект предлагает множество активностей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Количество участников подмосковного проекта для жителей "серебряного" возраста "Активное долголетие" выросло до более чем 250 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерстве социального развития Московской области.

"Подмосковный проект "Активное долголетие" по-прежнему на пике популярности. Количество его участников уже превысило 250 тыс. пожилых жителей региона", - привели в пресс-службе слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.

В министерстве отметили, что с каждым месяцем все больше жителей "серебряного" возраста из Подмосковья хотят стать частью большой команды, которая ведет активный образ жизни, культурно развивается и проводит время в кругу единомышленников. "Проект предлагает множество активностей, среди которых и последние тренды. Наши долголеты с энтузиазмом включаются во все виды деятельности. Так получилось и с сапбордами, теперь они прочно закрепились в нашем проекте", - добавила министр.

Занятия на сапбордах проводятся в городских округах Королев, Красногорск, Орехово-Зуево, Зарайск, Воскресенск, Дзержинск, Луховицы, Люберцы, Коломна, Серебряные Пруды и Одинцово.

Проект "Активное долголетие" запустили в Московской области с октября 2019 года. Он предусматривает различные мероприятия по поддержанию активного и здорового образа жизни пенсионеров региона. Присоединится к "Активному долголетию" и узнать подробную информацию можно на сайте проекта.