В Киргизии с 2027 года запретят производство и реализацию пакетов и пластиковых изделий

Также особо охраняемых природных территориях Киргизии с 2024 года будет запрещено производство пластиковых изделий и пакетов из полимерной пленки за исключением пакетов, производимых для экспорта, и пакетов из биоразлагаемых полимерных материалов

БИШКЕК, 10 августа. /ТАСС/. Производство, реализацию и бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий запретят в Киргизии с 2027 года, соответствующий закон подписал президент страны Садыр Жапаров.

"С 1 января 2027 года на всей территории страны вводится запрет на производство пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий (за исключением пакетов, производимых для экспорта, пакетов из биоразлагаемых полимерных материалов, не имеющих ручек и реализуемых для использования в быту), реализацию пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий, бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий в торговле и сфере услуг", - говорится в сообщении на сайте президента.

Там добавили, что в течение 15 дней со дня опубликования принятого закона на территории рекреационных зон Иссык-Кульской области запрещается оборот пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий. Также в особо охраняемых природных объектах Киргизии вводится запрет на ввоз пакетов из полимерной пленки за исключением пакетов для личного пользования и упаковки товаров и личных вещей.

В сообщении также добавили, что в особо охраняемых природных территориях Киргизии с 1 января 2024 года будет запрещено производство пластиковых изделий и пакетов из полимерной пленки за исключением пакетов, производимых для экспорта, и пакетов из биоразлагаемых полимерных материалов.

"Закон направлен на сокращение вредного воздействия полимерных материалов на здоровье и окружающую среду", - отметили на сайте президента.