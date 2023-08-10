В Ленобласти в состязаниях на День физкультурника примут участие более 10 тыс. человек

Организаторы обещают, что для каждого посетителя вне зависимости от уровня спортивной подготовки найдется что-то свое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Спортивные состязания на День физкультурника пройдут во всех муниципалитетах Ленинградской области и соберут в общей сложности более 10 тыс. участников, среди которых как профессиональные спортсмены, так и простые любители активного отдыха. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Евгений Пономарев.

"Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области пройдут праздничные мероприятия, в которых, по нашим подсчетам, примут участие более 10 тыс. человек, не считая зрителей. Это работники физической культуры, профессиональные спортсмены и просто любители активного образа жизни", - сказал Пономарев.

По его словам, одним из центральных мероприятий, запланированных в регионе на 12 августа, станет всероссийский турнир по баскетболу "Оранжевый мяч", который в этом году впервые пройдет в Сосновом Бору. В соревновании смогут принять участие все желающие от 14 лет и старше - все команды в итоге будут разделены на три возрастные группы. Также в городе Никольское Тосненского района состоится фестиваль дворовых видов спорта, который в свою очередь завершит региональный фестиваль "Спортивное лето-2023". Там в различных состязаниях примут участие свыше 200 ребят. Кроме того, в деревне Малое Карлино Ломоносовского района будет открыт долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, который в этот день примет первые соревнования.

Как в свою очередь отметила начальник отдела физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Ольга Власова, для каждого жителя региона, независимо от возраста, пола и физического состояния, в этот день найдется что-то свое.

"Форматы совершенно разные - это и спортивные праздники, и фестивали, и ГТО, и легкоатлетические кроссы, и различные турниры по наиболее массовым и популярным видам спорта (баскетбол, футбол, шахматы, настольный теннис). У нас есть задача - вовлечь максимальное количество людей в занятия физической культурой и спортом", - поделилась Власова.