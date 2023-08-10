В Петербурге планируют трудоустроить 400 человек с инвалидностью в 2024 году

По словам директора программы "Работа-i" Благотворительного фонда "Рауль" Ильи Сметанина, растет число компаний, которые готовы взять на работу людей с ограниченными возможностями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Порядка 400 инвалидов будут трудоустроены в 2024 году в рамках реализации программы сопровождаемого трудоустройства в Петербурге. Об этом сообщила начальник отдела занятости граждан с особыми потребностями комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Ирина Кузнецова на пресс-конференции в ТАСС.

"В этом году планируется трудоустроить 200 человек. На следующий год планы грандиозные - уже 400 человек. Мы надеемся, что у нас будут новые партнеры из числа общественных организаций, которые будут включаться в этот процесс", - сказала она.

В Петербурге проживает 116 тыс. людей с инвалидностью трудоспособного возраста, из которых работает 41 600 человек. "Это 30% и самый высокий показатель по России. Но мы понимаем, что перед нами стоят более серьезные задачи, а именно вовлечение в трудовую деятельность тех граждан с инвалидностью, которые испытывают значительные сложности при адаптации на открытом рынке труда", - отметила Кузнецова.

По словам директора программы "Работа-i" Благотворительного фонда "Рауль" Ильи Сметанина, растет число компаний, которые готовы взять на работу людей с ограниченными возможностями.

"Таких компаний немного, но они появляются. Производственные, логистические, бюджетные организации, школы, детские сады, учреждения здравоохранения, испытывающие кадровый голод. Также это творческие мастерские", - отметил он.