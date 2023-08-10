10 августа, 11:53

Дом в Астрахани, где взорвался газ, начали подключать к воде и электричеству

Глава администрации города Олег Полумордвинов сообщил, что часть квартир уже подключили к водоснабжению

АСТРАХАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты начали подключать к водо- и энергоснабжению многоквартирный жилой дом в Советском районе Астрахани, где произошел взрыв бытового газа. В часть квартир уже дали воду, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов.

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"В настоящее время часть квартир подключены к водоснабжению. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения", - написал Полумордвинов, не уточнив, когда именно работы будут завершены.

Ранее Полумордвинов сообщал, что жителей начали пускать в квартиры за лекарствами и домашними животными. А глава Астраханской области Игорь Бабушкин уточнял, что для жильцов пострадавшего дома был развернут пункт временного размещения. 

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