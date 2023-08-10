На Тайване впервые за 12 лет зафиксировали смерть человека от "поедающей мозг" амебы

По данным врачей, 26 июня девушка обратилась к врачам с головной болью, жаром, конвульсиями и другими симптомами

ГОНКОНГ, 10 августа. /ТАСС/. Тайваньские врачи впервые за 12 лет зафиксировали смерть человека от амебы неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека, разрушая его. Об этом сообщило Центральное телевидение Тайваня.

По его данным, жертвой одноклеточного стала женщина в возрасте около 30 лет. По данным врачей, 26 июня девушка обратилась к врачам с головной болью, жаром, конвульсиями и другими симптомами. Она сообщила, что за месяц до этого посетила аквапарк в городе Синьбэй. Как отметили врачи, состояние женщины быстро ухудшалось, и спустя еще месяц она умерла, несмотря на усилия медиков.

Эпидемиологи взяли пробы воды в аквапарке, однако результаты исследования будут опубликованы только через несколько недель. Развлекательный центр приостановил работу. Там проводится дезинфекция.

Неглерия Фоулера обитает в пресноводных горячих источниках, реках и озерах с температурой воды до 46 градусов Цельсия. При попадании воды в нос она проникает в мозг человека и начинает питаться его клетками. Первые симптомы недомогания проявляются через неделю.

Первый и до недавнего времени единственный случай гибели человека от амебы неглерия Фоулера на Тайване был зафиксирован в 2011 году. Тогда ее жертвой стал 75-летний мужчина, который заразился ей после посещения горячего источника. Впервые ученые зафиксировали гибель человека в результате этого инфекционного заболевания в 1965 году в Австралии.