В Абхазии впервые стали применять электронные подписи

Их выдает Госкомитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию республики

СУХУМ, 10 августа. /ТАСС/. Электронные подписи впервые стали применять в Абхазии, их выдает Госкомитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию (Госкомсвязь) республики. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Госкомсвязь Абхазии выдает квалифицированные электронные подписи как госорганам, органам местного самоуправления, организациям и учреждениям бюджетной сферы, так и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электронную подпись можно использовать при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных услуг, исполнении государственных функций, иных юридически значимых действий, в том числе бухгалтерской и иной отчетности.

Ведомство отмечает, что закон Республики Абхазия "Об электронной подписи" был принят еще в 2015 году, однако его полноценная реализация стала возможна только сейчас, после внесения в него поправок парламентом республики.

Госкомсвязь "будет предпринимать усилия для подготовки соглашений о возможности использования электронной подписи с другими странами".