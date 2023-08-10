Собянин сообщил об открытии к 1 сентября Дворца спорта в районе Некрасовка

Площадь здания составит 21,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги строительства Дворца спорта в районе Некрасовка, отметив, что дворец откроется к 1 сентября.

"Некрасовка становится полноценным московским районом. Сюда пришло метро, развиваем парк Руднево, создаем рабочие места и места отдыха. <...> Экология также стала лучше за последние годы. По спортивному комплексу - разрешение на ввод получено, строители тоже сделали свою работу, департамент спорта должен подготовить к открытию, к 1 сентября будет работать", - сказал мэр.

В ходе общения с жителями Собянин также отметил, что в учреждении будут заниматься спортивные группы, но власти сориентированы на то, чтобы в него приходили в основном местные жители. Кроме того, москвичи из близлежащих домов смогут ночью бесплатно пользоваться парковкой дворца.

Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, отвечая на вопрос москвички о том, сможет ли она как многодетная мать отправлять своих детей заниматься во Дворец бесплатно, отметил, что в столице многодетные семьи используют льготы на 100%. "Поэтому для вас занятия будут бесплатными", - сказал Кондаранцев.

О строительстве дворца

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что строительство Дворца спорта в Некрасовке было начато в марте 2020 года и завершено в августе 2023 года.

В трехэтажном здании площадью 21,3 тыс. кв. м оборудованы: плавательный бассейн 25 на 16 м, малый бассейн 10 на 6 м, ледовая арена, универсальный игровой зал, тренажерный, гимнастический, хореографический залы, а также зал единоборств, зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта и шахматный клуб.

На прилегающей территории специалисты обустроили площадки для занятий воркаутом, игры в футбол, волейбол и баскетбол, а также атлетическую дорожку.