Более 171 тыс. жителей ЛНР прошли диспансеризацию

Из них на второй этап профилактического осмотра отправили 59 325 человек

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Свыше 171 тыс. жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) с июня прошли профилактические медосмотры на базе медучрежедний ЛНР, сообщила корреспонденту ТАСС глава минздрава региона Наталия Пащенко.

"Профосмотр у нас прошли 171 077 жителей Луганской Народной Республики. Из них отправлены на второй этап диспансеризации - 59 325 человек, из которых 46 261 прошли второй этап диспансеризации. <…> На первом этапе диспансеризации пациентов осматривает терапевт, хирург, офтальмолог. При осмотре женщин еще проводится онкопрофсмотр - это осмотр гинеколога, проводится рентген-обследование, флюорография. Проводится ряд лабораторных анализов: клинический, биохимический анализ крови и мочи, и сюда же у нас относится анализ крови на сахар", - сказала она.

Пащенко пояснила, что второй этап диспансеризации отличается от первого объемом исследований. В его рамках пациента уже осматривают узкоспециализированные специалисты, проводятся углубленные исследования.

12 июля Пащенко сообщала ТАСС, что более 55 тыс. жителей ЛНР с июня прошли профилактические медосмотры.

31 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством России поручил провести медобследование взрослого населения Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Накануне в новых субъектах РФ провели диспансеризацию детей.