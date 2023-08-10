Вузы Петербурга обработали почти 800 тыс. заявлений от абитуриентов

Более 76% заявлений поступило от желающих поступить из других городов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Вузы Санкт-Петербурга рассмотрели почти 800 тыс. заявлений от абитуриентов, что на 20 тыс. больше показателя 2022 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

"Санкт-Петербургское высшее образование востребовано на территории России и за рубежом, и в этом году на 20 тыс. заявлений поступило в высшие учебные заведения больше, чем в прошлом году, и составило более 797 тыс. заявлений", - рассказал он, отметив, что из них 567 тыс. заявлений было подано на бюджетные места.

По словам председателя комитета, большинство заявлений поступило от иногородних абитуриентов - более 76%. От граждан иностранных государств в вузы города поступило более 5 тыс. заявлений, прием еще продолжается. Зачислено на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в вузы Петербурга более 29 тыс. абитуриентов.

Как сообщили в пресс-службе комитета, средний конкурс в вузах Петербурга составил 18,9 человек на место, наиболее высокий конкурс был в технических вузах - 30 человек на место, в экономических вузах - 47 человек на место и в медицинских вузах - 34 человека на место.