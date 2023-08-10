Лекарства подорожают из-за акциза на этанол. Это правда?

Основанием для всплеска слухов стало предупреждение различных фармацевтических ассоциаций, что введение акциза на этанол приведет к удорожанию спиртосодержащих лекарственных средств, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших. Стоимость на последние устанавливает государство, а значит, пока оно не определит новые цены, выпуск таких препаратов может быть остановлен из-за нерентабельности производства. Свои опасения фармацевтические организации изложили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, о чем в начале августа рассказала газета "Ведомости".

Российское законодательство регулирует производство и использование разных видов этилового спирта, в том числе так называемую фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанол). Именно ее используют для производства лекарств. И покупать ее могут только организации, которые и изготавливают медикаменты. В этом случае такой этиловый спирт не облагается акцизом.

Так же этиловый спирт (разные его виды) не облагается акцизом, если организация, которая его приобретает, производит спиртосодержащую парфюмерию, косметику, бытовую химию, антисептический гель и полиграфические краски. А точнее, акциз составляет 0 рублей за 1 литр этилового спирта в подакцизном товаре.

Если же организация занимается другой деятельностью и не платит акциз авансом, то тогда акциз на этиловый спирт, который она приобретает, составит 613 рублей за 1 литр в 2023 году.

В мае 2022 года в комитете Госдумы по экономической политике обратили внимание, что производство фармацевтического этилового спирта растет, при этом потребность в спиртосодержащих лекарствах не увеличивается. То есть это может свидетельствовать об уклонении от уплаты акцизов, отметили парламентарии. А в начале июля 2023 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в 2022 году при нуждах медицины в 1,6 млн декалитров (дал) медицинского спирта его было произведено 6,8 млн дал, то есть в четыре с лишним раза больше. "Куда он уходит? Из этих излишков медицинского спирта объемом 5,2 млн дал было произведено 13 млн дал нелегальной водки и другой спиртосодержащей продукции. Потери бюджета, по оценкам, составили 32 млрд рублей", — отметила сенатор.

Основная причина, почему проблема нелегального алкоголя все еще актуальна в России, по словам Валентины Матвиенко, заключается в том, что одновременно с этиловым спиртом, производящимся для алкогольной продукции и облагающимся высоким акцизом, "в обороте находится идентичный по своим свойствам этиловый спирт, производящийся для нужд медицинской и парфюмерной-косметической отраслей, который не облагается акцизом". В результате разница в стоимости этих идентичных спиртов составляет более 80%, указала спикер Совфеда.

На этом фоне она заявила о необходимости ввести акциз на весь производящийся в стране этиловый спирт. Тогда не было бы ни разницы в цене, ни, как следствие, дешевого этилового спирта для нелегальной водки. При этом государство должно субсидировать уплату акциза на тот спирт, который покупают учреждения сферы здравоохранения.

Правительство России пообещало проработать это предложение. Но в настоящий момент законодательно инициатива не оформлена.

"Безусловно, в случае введения данной инициативы спиртосодержащие препараты подорожают, — отметил эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. — Но если говорить, в частности, о корвалоле, то он выпускается и в таблетированной форме. А вот проблема аптечного алкоголизма у нас реально существует. Отдельные лекарственные препараты используются не по прямому их назначению. И это целый пласт продуктов, в том числе настойки боярышника, пиона, перца стручкового, различные антисептические жидкости, которые используются зачастую не для получения терапевтического эффекта. Но аптека не должна быть местом, куда приходит соответствующий контингент за получением алкогольных напитков. Введение подобной инициативы не будет реально настолько значимо для конечного потребителя, насколько сейчас это пытаются преподнести".

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов в интервью "Парламентской газете", в свою очередь, заявил, что введение акциза не повлияет на цену лекарств, так как производители лекарств и лечебные учреждения будут получать субсидии.