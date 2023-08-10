В ЛНР приобретут около 50 санитарных машин и оборудование на федеральные средства

Как сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, в период с 2024 по 2025 годы в рамках модернизации первичного звена здравоохранения в регионе в том числе капитально отремонтируют и проведут реконструкцию нескольких объектов здравоохранения

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики (ЛНР) на средства, выделенные правительством РФ для модернизации первичного звена здравоохранения, приобретет почти 50 легковых санитарных машин и свыше 700 единиц медоборудования для дооснащения лабораторий в поликлиниках. Об этом ТАСС сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"В рамках модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение" на средства, выделенные правительством Российской Федерации, планируется приобретение 47 легковых санитарных автомобилей для первичного звена здравоохранения, то есть это поликлиники, ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты - прим. ТАСС), амбулатории. <…> И 742 единицы медицинского оборудования - акценты на обеспечение лабораторий поликлиник республики. Будут оснащены лаборатории в 38 поликлиниках, по всей территории республики", - сказала она.

Пащенко рассказала, что в период с 2024 по 2025 годы в рамках модернизации первичного звена здравоохранения в регионе капитально отремонтируют и проведут реконструкцию нескольких объектов здравоохранения, дополнительно приобретут легковые автомобили, передвижные рентгеновские кабинеты, быстровозводимые ФАПы и амбулатории.

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" реализуется с 2022 года по нацпроекту "Здравоохранение". Его цель - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.