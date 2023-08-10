Госдума в осеннюю сессию рассмотрит законопроект о треш-стримерах

Его внесут на рассмотрение палаты в ближайшее время

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Законопроект об ответственности за стримы в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения (треш-стримы) будет рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

"В осеннюю сессию будут рассмотрены наши инициативы по поддержке волонтерского движения, студенческих спортивных клубов, молодых специалистов, оценки качества образовательного процесса, регулировании треш-стримеров, развитию института наставничества, развитию студенческого самоуправления, обновлению ФЗ "О молодежной политике", отмене НДФЛ при получении грантов и другие", - написал Метелев.

В пресс-службе депутата ТАСС уточнили, что законопроект будет внесен на рассмотрение палаты в ближайшее время.

Ранее Метелев сообщал, что законопроект о поправках в Уголовный кодекс РФ предусматривает административный штраф до 600 тыс. рублей, а в отдельных случаях - уголовную ответственность за проведение треш-стримов.

Кроме этого, депутаты предложат дать судам право вводить ограничения на занятие определенным видом деятельности для треш-стримеров. Другими поправками предлагается добавить информацию с треш-стримом в перечень запрещенной к распространению в социальной сети.