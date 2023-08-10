10 августа, 12:22,
обновлено 10 августа, 12:35

Обследование иконы "Троица" может завершиться в конце недели

Источник назвал ее сложной и требующей тщательного исследования

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты могут завершить обследование иконы "Троица" Андрея Рублева после экспонирования в храме Христа Спасителя в конце этой недели. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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"Надеемся, что к концу этой недели (завершится обследование - прим. ТАСС), - сказал собеседник агентства. - Икона сложная, требующая тщательного исследования".

Икона находилась в храме Христа Спасителя с 3 июня по 19 июля. По итогам обследования состоится заседание совета по вопросу о реставрации иконы. В совет войдут ведущие эксперты, в том числе из Третьяковской галереи и Эрмитажа. 

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