Колокольцев заявил, что МВД должно активнее работать с банками для защиты прав граждан

По словам главы ведомства, еще одной ключевой задачей для министерства является защита бюджетных средств

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Взаимодействие органов внутренних дел с банками и интернет-провайдерами должно происходить более активно, чтобы защитить имущественные права граждан, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Необходимо активнее взаимодействовать с интернет-провайдерами, банками и другими кредитными организациями для защиты имущественных прав граждан. Повышать финансовую грамотность населения, особенно такой уязвимой категории как пожилые люди", - сказал министр, слова которого процитировали в пресс-центре ведомства.

Министр отметил, что еще одной ключевой задачей для министерства является защита бюджетных средств. "Значительный их объем поступает на реализацию государственных программ и национальных проектов. Важно не допустить фактов хищения, нецелевого расходования, различного рода финансовых злоупотреблений", - сказал Колокольцев.

В четверг глава МВД провел совещание, на котором представил личному составу руководителей двух территориальных органов внутренних дел. Как отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк, указом президента РФ на должность начальника УМВД России по Магаданской области назначен полковник полиции Дмитрий Князев, начальником УМВД России по городу Севастополю стал полковник полиции Сергей Сигунов.