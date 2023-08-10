Первую партию новых учебников по истории отправят в Сахалинскую область

Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, к сентября все учащиеся 11-х классов будут обеспечены этими учебниками

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Первую партию новых учебников по истории для старшеклассников с разделом про специальную военную операцию поставят в Сахалинскую область, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в комментарии телеканалу "Звезда", опубликованном в его Telegram-канале.

"Уже идет печать, завтра первая партия направится в Сахалинскую область. И к 1 сентября все учащиеся 11-х классов будут обеспечены учебниками новейшей истории", - рассказал Кравцов.

Издание по всеобщей истории и истории России для 10-11-х классов состоит из четырех книг: "История России" (10-й класс), "Всемирная история" (10-й класс), "История России" (11-й класс) и "Всемирная история" (11-й класс). Таким образом, впервые синхронизированы два курса - история России и всеобщая история. Авторами учебников по истории России выступили помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Как сообщалось ранее, практически треть учебника по истории России для 10-х классов посвящена событиям Великой Отечественной войны. В отдельные параграфы вынесена история обороны Москвы, блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битв. В учебнике по истории России для 11-го класса отражаются причины и ход специальной военной операции, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, а также вхождение в состав РФ новых регионов.