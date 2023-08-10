В Подмосковье более 10 тыс. людей с инвалидностью работают на квотируемых рабочих местах

В Московской области доступно около 4 тыс. таких вакансий

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Около четверти из более чем 40 тыс. работающих людей с инвалидностью в Московской области трудоустроены на квотируемые рабочие места. Сейчас в регионе доступно около 4 тыс. таких вакансий, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства социального развития региона.

Как пояснили в министерстве, квотирование рабочих мест - это установление минимального количества рабочих мест для людей с инвалидностью, которых работодатель обязан трудоустроить на этом предприятии. "В Подмосковье более 40 тыс. работающих инвалидов, из них 10 тыс. работают на квотируемых рабочих местах. Сейчас у нас есть новый социальный механизм - это возможность заключать соглашения с другими организациями. В регионе работодатели начинают активно пользоваться этой возможностью", - привели в пресс-службе слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе уточнили, что новым механизмом могут воспользоваться работодатели, у которых нет возможности создать квотируемые рабочие места, но их могут создать те, с которыми они заключают соглашения. Около 16 работодателей уже воспользовались такой возможностью и заключили соглашения с другими организациями.

"На сегодняшний день количество квотируемых рабочих мест составляет 14 тыс., из них около 4 тыс. остаются свободными. Лучше всех исполнили квоту работодатели Егорьевского, Жуковского, Орехово-Зуевского округов", - добавили в министерстве.

Среди наиболее востребованных вакансий в регионе - работники зеленого хозяйства, жилищно-коммунальной сферы, сотрудники складов, комплектовщики и другие. Ознакомиться с вакансиями можно на портале "Работа России", применив фильтр "Вакансии, подходящие для инвалидов".