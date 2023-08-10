СМИ: комиссия Минкультуры Украины опечатала еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры

По информации издания "Страна", речь идет о гостиничных помещениях и церковных магазинах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Инвентаризационная комиссия Министерства культуры Украины, несмотря на противодействие прихожан, опечатала еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его информации, речь идет о гостиничных помещениях и церковных магазинах. Прихожане, которые ранее попытались не пропустить членов комиссии, начали молитвенное стояние. Издание уточняет, что сотрудники полиции пропускают людей на территорию монастыря исключительно по паспортам.

Утром в Союзе православных журналистов сообщали, что в лавру прибыла полиция и сотрудники музея-заповедника во главе с и.о. генерального директора Максимом Остапенко.

Накануне суд в Киеве признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), отказав ей в удовлетворении исковых требований к заповеднику. Вместе с тем выступающий в интересах церкви адвокат Никита Чекман заявлял, что это решение будет обжаловано.