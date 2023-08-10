10 августа, 12:43

Колокольцев назвал критическим уровень нехватки сотрудников в МВД

Антон Новодережкин/ ТАСС
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Глава ведомства сообщил об увольнении 5 тыс. сотрудников из органов внутренних дел в прошлом месяце

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил об увольнении 5 тыс. сотрудников из органов внутренних дел в прошлом месяце и назвал некомплект личного состава ведомства критическим.

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"Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел 5 тыс. сотрудников. Сложная ситуация", - сказал Колокольцев, слова которого процитировали в пресс-центре МВД России.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, отметил министр, сотрудники МВД обязаны сделать все, чтобы минимизировать риски в первую очередь для того, чтобы гарантировать населению защиту законных прав и свобод.

Особое внимание Колокольцев уделил морально-психологической работе с сотрудниками. "Она должна быть нацелена на сплочение коллективов, укрепление дисциплины и строиться на принципах, которые остаются неизменными во все времена - верность долгу и присяге", - сказал министр, добавив, что это один из приоритетов, напрямую влияющий на эффективность системы МВД. 

Теги:
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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