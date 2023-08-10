На Всероссийском форуме "Цифровая эволюция" в Калуге ожидают более 700 участников

В течение двух дней гости мероприятия будут обсуждать новые технологии и сервисы, в том числе из сферы безопасности

ТАСС, 10 августа. Более 700 участников ожидают на площадке стартовавшего в Калуге Всероссийского форума "Цифровая эволюция", сообщили организаторы в Telegram-канале форума.

"Когда мы говорим о цифровой эволюции, это такой очень стремительный процесс, безостановочный. Все мы очень ускорились в этой жизни, но иногда даже в самом увлекательном и быстром процессе нужно делать остановки: одну из этих остановок мы предлагаем сегодня сделать в Калуге, я рад приветствовать сегодня в нашем замечательном зале представителей наших новых территорий", - отметил на церемонии открытия глава Калужcкой области Владислав Шапша.

Он подчеркнул, что на мероприятии планируют обсуждать мирные технологии и сервисы в области цифровизации, а также технологии в сфере безопасности. В официальном Telegram-канале форума добавили, что на площадке ожидают более 700 участников.

Всероссийский форум "Цифровая эволюция" проходит в Калужской области 10-11 августа. Во время проведения мероприятий форума эксперты, отраслевые специалисты и представители государственных органов обсудят и проанализируют процесс цифровизации государственного управления, поиск инновационных решений и разработку стратегии, направленной на повышение эффективности госуправления. Организаторами форума являются Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, правительство Калужской области, АНО "Лаборатория Цифровой Трансформации".