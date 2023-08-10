На ВДНХ началась подготовка к международной выставке-форуму "Россия"

Экспозиции участников будут расположены в местах, исторически предназначенных для демонстрации главных достижений страны

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Подготовка к проведению международной выставки-форума "Россия" начинается на территории ВДНХ в Москве. Об этом сообщает дирекция мероприятия.

"4 ноября на территории ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия", мероприятие учреждено указом президента РФ", - сказали в дирекции.

Здесь отметили, что в проведении выставки будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тыс. кв м. "Дополнительно на территории ВДНХ будут возведены временные павильоны международной выставки-форума "Россия", строительство которых уже началось, они расположатся перед аркой Главного входа, на Главной и Центральной аллеях, в Северном сквере, на Октябрьской площади и возле зоны цветочного партера", - пояснили в дирекции.

Как ожидается, свои экспозиции на выставке-форуме "Россия" представят все регионы страны, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации. "Экспозиции участников будут расположены в местах, исторически предназначенных для демонстрации главных достижений страны, что полностью соответствует концепции выставки", - заметили в дирекции. В частности, среди павильонов ВДНХ, задействованных в международной выставке-форуме "Россия", названы центр "Космонавтика и авиация", музей славянской письменности "Слово", Робостанция, Биологический музей имени К. А. Тимирязева, центр современных биотехнологий Музей "Биотех", павильон "Россия - моя история", Музей кино, павильон "Умный город", центр национальных конных традиций, Дом культуры и другие.