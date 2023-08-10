Бойцы липецкого дивизиона имени Флерова получили машину повышенной проходимости

Им также доставили гуманитарный груз и подарки

ЛИПЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Бойцы липецкого артиллерийского дивизиона имени Ивана Флерова, несущие службу в зоне проведения специальной военной операции, получили подарки и машину повышенной проходимости. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, поздравляя военнослужащих с первой годовщиной создания подразделения.

"В день рождения дивизиона бойцы получили подарки: им доставили гуманитарный груз, собранный при поддержке регионального правительства, неравнодушных жителей и предпринимателей, в том числе липецкий артдивизион получил автомобиль повышенной проходимости с прицепом", - сказал Артамонов. Он подчеркнул, что бойцы "достойно несут службу в зоне проведения специальной военной операции, а их примеру последовали сотни жителей Липецкой области и по воле сердца пошли защищать нашу Родину".

"От всей души благодарю бойцов за доблестную службу", - сказал Артамонов. Он назвал бойцов примером стойкости, мужества, отваги и чести. "Командование неоднократно отмечало ваши подвиги, вас ценят сослуживцы, за вами жители страны, как за каменной стеной, с вами Родина в безопасности", - заключил губернатор.